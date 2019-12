Platz 2: FDP bangt um Einzug in den Thüringer Landtag Am 27. Oktober wählten die Thüringer einen neuen Landtag. Am Ende des Wahlabends waren es nur fünf Stimmen, die der FDP über die Fünf-Prozent-Hürde halfen. Doch verschiedene Wahlkreisausschüsse korrigierten ihre Ergebnisse noch. Der Einzug der Liberalen in den Thüringer Landtag wackelte daher. Am Ende steht fest: Die FDP bekommt 73 Stimmen mehr als für die Überwindung der Fünf-Prozent-Hürde nötig wäre und zieht mit 5,0 Prozent in den Landtag ein. Bildrechte: dpa