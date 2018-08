Bürgerdialog in Jena: Merkel spricht sich für enge Partnerschaft mit Afrika aus

Jörg Förster, 48, ist Informatik- und Sportlehrer und aus Jena. Er hatte im Urlaub durch die Mail seiner Schwiegermutter von dem Bürgerdialog erfahren und sich gleich beworben. Dass er genommen wurde, war für ihn wie ein „Überraschungs-Ei“. Er hätte nie damit gerechnet. Er findet die Option spannend, mit der Kanzlerin, die man sonst aus dem Fernsehen kennt, „Face To Face“-ins Gespräch zu kommen. An seiner Schule werden häufig internationalen Austauschprojekte angeboten. Auch deshalb interessieren ihn europäische Fragestellungen. Er würde die Kanzlerin gerne fragen, wie Schulen mit vermehrt nichtmuttersprachlichen Schülern in Zukunft unterstützt werden. Wo greift der Bund in die Hoheitskompetenz des Landes ein, wenn nötig? Er ist vorab „nur ein bisschen nervös“. Das Gespräch mit Merkel ist für ihn eine „einmalige Möglichkeit“. Bildrechte: MDR/ Michaela Reith