Die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Thüringen bekommen ab 1. April 4,3 Prozent mehr Geld. Darauf einigten sich Arbeitgeber und IG Metall am Mittwochabend in Erfurt. Damit wurde der am 6. Februar in Baden-Württemberg erzielte Pilot-Abschluss übernommen.