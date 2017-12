Wer zur Miete wohnt, muss zahlen. Monat für Monat für Monat muss die Miete pünktlich überwiesen werden. Doch nicht jeder Thüringer kann oder will das. Gründe gibt es viele: Plötzlich ist der Job weg oder die Frau oder beides. Mancher fällt dann erst einmal in ein tiefes Loch und kümmert sich nicht. Schnell laufen bei nicht gezahlter Miete große Summen auf. Damit das aber keine Schuldenberge werden, die kaum noch abzutragen sind oder dem säumigen Mietschuldner jahrelang anhängen, bis er die ausstehende Summe häppchenweise wieder abgestottert hat, reagieren die meisten Wohnungsunternehmen heute sehr schnell.

Sozialarbeiter sollen dem säumigen Mieter helfen

Kommunale Wohnungsgesellschaften und Genossenschaften haben in den vergangenen Jahren ein ganzes Netz an Mieter-Beratungen aufgebaut. So beschäftigt jedes größere Wohnungsunternehmen heute Sozialarbeiter. Die kennen ihre Mieter, klingeln schon bei der kleinsten Unregelmäßigkeit. Das sei kein unfreundlicher Akt sondern ein schnelles Hilfsangebot, sagt die Sprecherin des größten Thüringer Wohnungsunternehmens, der Kowo in Erfurt, Cornelia Schönherr MDR THÜRINGEN.

Aufklärung für junge Leute: Was kostet Wohnen? Bildrechte: dpa Wenn die Mieter die Hilfe annehmen, dann kann Ratenzahlung vereinbart werden, dann werden im Fall des Falles gemeinsam Wohngeldanträge ausgefüllt. Die Sozialarbeiter kennen die Vereine, die helfen, um aus der Schuldenfalle schnell wieder herauszukommen. Und dennoch: Im Jahr 2016 musste die Kowo 62 Mietern wegen Mietschulden kündigen und 65 Mal eine Wohnung zwangsräumen. Das sei trotz der vielen Hilfsangebote noch sehr viel, so die Kowo-Sprecherin.



Dabei müsse keiner auf der Straße landen oder gar unter der Brücke schlafen. Das Netz an Hilfsangeboten sei groß, angefangen vom Amt für Soziales und Gesundheit übers Jobcenter bis zu den vielen Vereinen, die Schuldnerberatungen anbieten. Sorge bereite ihr allerdings, dass viele junge Leute schlecht mit Geld umgehen könnten und lieber das allerneueste Handy oder Computerspiel kauften, statt ihre Miete zu zahlen. Seit zehn Jahren gehen deshalb Kowo-Mitarbeiter in die Schulen, um aufzuklären was Wohnen kostet und was passiert, wenn man nicht zahlt. Viele Jugendliche hätten keine Ahnung, dass neben der Miete auch noch Wasser, Strom, Heizung einzurechnen seien.

Gute Tendenz: Thüringer Schuldenberg hat sich halbiert

Die Thüringer haben bei den kommunalen Wohnungsunternehmen und -genossenschaften aktuell 27 Millionen Euro Mietschulden angehäuft. Das sei immer noch eine enorme Summe, auch wenn der Schuldenberg sich in zehn Jahren halbiert habe, sagte Reinhard Guhr, Verbandsdirektor der Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft MDR THÜRINGEN. Gemessen an der Einwohnerzahl und im bundesweiten Vergleich liegen die Thüringer damit leicht über dem Bundesdurchschnitt und tragen die rote Laterne der neuen Bundesländer.



Warum die Thüringer so säumige Mietzahler sind, sei schwer zu benennen, sagt Guhr. Dass sich der Schuldenberg insgesamt seit 2007 halbiert habe, sei aber ein gutes Zeichen. Gründe dafür gibt es viele. So arbeiten die Wohnungsunternehmen heute viel professioneller, haben ein eigenes Mahnwesen, reagieren viel schneller bei Außenständen und setzen sich frühzeitig mit den Mietern zusammen.

Zwangsräumung als letztes Mittel

Ziel der Sozialarbeiter: Zwangsräumungen vermeiden Bildrechte: colourbox Zwangsräumungen seien zwar nicht gänzlich zu vermeiden, aber teuer und würden oft Jahre dauern, sagt Guhr. In der Regel entstehen bei der Zwangsräumung Kosten von 3.000 bis 5.000 Euro. Die Kosten lassen den Schuldenberg weiter steigen. Schwierig seien auch die langen gerichtlichen Verfahren. Wenn es nicht gelingt, die Mieter zum Auszug oder zur Mietzahlung zu bewegen, dann dauert es von der Räumungsklage bis zur Zwangsräumung ein Jahr und länger, kritisiert der Verbandsdirektor der Wohnungswirtschaft.



Im Verband der Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sind 170 Unternehmen organisiert. Sie bewirtschaften in Thüringen 260.000 Wohnungen. Insgesamt nehmen sie im Jahr dafür rund 800 Millionen Euro Miete ein. Der durchschnittliche Mietpreis liegt nach Verbandsangaben in Thüringen derzeit bei 4,85 Euro pro Quadratmeter.