Die Thüringer Wohnungswirtschaft kritisiert die Höhe der Mietzuschüsse für Hartz-IV-Empfänger. Die staatlichen Hilfen seien in den ländlichen Regionen oft zu niedrig, sagte der Chef des Verbands der Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, Frank Emrich. Unternehmen machten bei solchen Vermietungen Verlust oder sie müssten ärmere Menschen geballt in Wohngebäuden mit niedrigem Standard unterbringen. Dies führe zu einer Gettoisierung und Stigmatisierung.

Der Wohnungswirtschaftsverband sieht neben den Kämmerern der Kommunen auch das Land in der Pflicht. "Landespolitik muss die Landkreise über den kommunalen Finanzausgleich so ausstatten, dass diese in der Lage sind, ihre Verpflichtungen zu erfüllen", sagte Emrich. Ebenso dürften die Unterkunftssätze nicht "der Willkür des jeweiligen Finanzpolitikers" unterliegen. Er plädierte dafür, sie nach einer gesetzlich vorgeschriebenen Dynamik regelmäßig anzuheben, so wie das für das Wohngeld derzeit geplant sei.