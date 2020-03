Als Lieberknecht einst CDU-Fraktionschefin unter Althaus war, hatte sie ihr Amt so umschrieben: Ich bin Fraktionsvorsitzende, damit mein Ministerpräsident eine Mehrheit hat. Für den CDU-Landtagsfraktionschef Mohring galt das so nicht. Vieles, was Lieberknecht am Dienstag mit der SPD im Landeskabinett beschloss, überstand die CDU-Fraktionssitzung am Folgetag nicht. Das nervte nicht nur die Regierungschefin. Auch beim Koalitionspartner, den Sozialdemokraten, machte mehr und mehr das Wort vom "Trickser" Mohring die Runde - da will sich jemand auf Deubel komm raus als Opposition in der Koalition profilieren, hieß es angesäuert.

Christine Lieberknecht und Mike Mohring auf einer Wahlparty der CDU nach der Landtagswahl 2014. Bildrechte: Jan Schönfelder