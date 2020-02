Mike Mohring räumt seinen Posten als Chef der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag. Er kündigte nach Informationen von MDR THÜRINGEN in einer Krisensitzung der Fraktion in der Nacht zum Freitag an, bis zu einer Neuwahl der Fraktionsspitze im Mai den Übergang zu organisieren. Bei der Sitzung war deutlich geworden, dass Mohring keinen Rückhalt in der Fraktion mehr hat. Eine Neuwahl des Fraktionsvorsitzes sei für Mai geplant. An der Sitzung hatte auch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer teilgenommen. Sie verließ die Sitzung jedoch vor deren Ende.