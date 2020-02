Die CDU-Fraktion in Thüringen will am 2. März einen neuen Vorsitzenden wählen. Der bisherige Chef Mike Mohring sagte nach einer Fraktionssitzung am Mittwoch, er wolle dann nicht mehr antreten. Er selbst hatte zunächst einen Termin Ende Mai vorgeschlagen. Das erschien vielen Fraktionsmitgliedern als zu spät. Ursprünglich sollte Mohring die Vertrauensfrage gestellt werden. Über den Antrag wurde nach Informationen von MDR THÜRINGEN aber nicht abgestimmt.