Mike Mohring will sein Amt als Vorsitzender der CDU in Thüringen früher aufgeben als bisher angekündigt. Er sagte "Bild am Sonntag", er wolle den Posten bereits am 2. März abgeben - parallel zum Verzicht auf den Vorsitz der CDU-Landtagsfraktion. Bisher hatte Mohring als Parteichef erst im Mai abtreten wollen: Für diesen Monat ist ein Landesparteitag geplant, auf dem ein neuer Landesvorsitzender gewählt werden soll.