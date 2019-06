Mit Michael Militzer geht ein Urgestein der Thüringer Autozulieferindustrie. Der gebürtige Thüringer baute nach der Wende in Eisenach den Zulieferbetrieb Mitec auf. Weitere Niederlassungen gründete er in den USA und in China. Ab 2003 führte Militzer den Zulieferverband automotive - und half mit, diese Branche zum wichtigsten und umsatzstärksten Industriezweig im Freistaat zu machen. Dabei nahm er auch gegenüber der Politik kein Blatt vor dem Mund.