Auch bei Bauaufträgen will die Thüringer Regierungskoalition darauf achten, dass ein Mindestlohn von 11,42 Euro gezahlt wird (Symbolbild). Bildrechte: Colourbox.de

In der Debatte um den Mindestlohn bei öffentlichen Aufträgen in Thüringen haben sich die Koalitionsfraktionen geeinigt. Die Novelle des Thüringer Vergabegesetzes sieht demnach einen Mindestlohn von 11,42 Euro vor.



Im Januar hatten die Linke-Fraktion noch zwölf Euro und die AfD 11,40 Euro pro Stunde gefordert. Das Gesetz soll im Juli vom Landtag verabschiedet werden. Das Vergabegesetz legt einige Regeln fest, die Auftragnehmer des Landes einhalten müssen. Die wichtigste darunter ist der Mindestlohn. Das Land Thüringen vergibt Aufträge vor allem im Bau, in der Dienstleistungsbranche sowie im öffentlichen Nahverkehr. Ursprünglich war in der Gesetzesnovelle ein Mindestlohn von 9,54 Euro vorgesehen gewesen. Der bundesweit geltende gesetzliche Mindestlohn liegt seit 1. Januar bei 9,19 Euro pro Stunde.