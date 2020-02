Demonstrationen nach der Wahl Kemmerichs gab es auch in Berlin. Am Mittwochabend versammelten sich hunderte Menschen vor der FDP-Bundeszentrale im Stadtteil Mitte. Zu der Kundgebung hatten die Berliner SPD, die Grünen und die Linke aufgerufen. "Wer hat uns verraten? Freie Demokraten", skandierten die Teilnehmer unter anderem. Außerdem gab es Aufrufe zu einer spontanen Kundgebung vor dem Konrad-Adenauer-Haus in Berlin, der CDU-Bundeszentrale. Auch in Köln, Düsseldorf, Leipzig, Magdeburg, München und Hamburg versammelten sich Menschen in der Innenstadt oder protestierten vor FDP-Büros.