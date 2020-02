Als Hindernis für eine schnelle Neuwahl könnte sich außerdem der Streit um ein Gesetz aus dem vergangenen Jahr erweisen. Rot-Rot-Grün hatte im Sommer 2019 beschlossen, dass die Kandidatenlisten der Parteien für Landtagswahlen zu gleichen Anteilen von Frauen und Männern besetzt werden müssen. Gegen dieses Paritätsgesetz bestanden schon damals rechtliche Bedenken, mittlerweile liegt eine Klage der AfD am Verfassungsgericht in Weimar vor. Nach Ansicht von Bodo Ramelow hat damit keine Partei bis zu einer Entscheidung eine rechtssichere Vorgabe, "wie sie eine Landesliste aufstellt". Würde später ein Antrag gestellt, die Landtagswahl für nichtig erklären zu lassen, könnte es monatelang keine Regierung geben, so der Linken-Politiker. "Und dann können wir in die gefährliche Ecke kommen, dass wir bis zum Ende des Jahres keine Haushaltsgrundlage haben und die kommunale Finanzlage in eine extreme Schieflage gerät", sagte Ramelow.