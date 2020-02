Sachsen-Anhalts CDU-Chef Holger Stahlknecht hat sich klar für Neuwahlen in Thüringen ausgesprochen. Stahlknecht sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es könne nicht sein, dass die AfD als eine in Teilen extremistische Partei Steigbügelhalter für eine Machtposition sei: "Das ist ein Tabu-Bruch gewesen. Was sich daraus entwickelt hat - ein Schaden für Thüringen, ein Schaden für die Bundesrepublik Deutschland und auch ein Schaden für die CDU - , ist im Vorfeld absehbar gewesen. Bei der Bevölkerung ist ein bisschen der Eindruck entstanden, dass es sich beim Landtag nicht um ein hohes Verantwortungsorgan gehandelt hat, sondern um eine Lotterie-Bude, um an die Macht zu kommen." Stahlknecht sagte, Haltung und Anstand seien jetzt die Gebote der Stunde. Es gehe darum, durch Neuwahlen das Vertrauen der Menschen in Demokratie wieder zu stärken.