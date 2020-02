Für den Fall seiner Wiederwahl strebt der amtierende Ministerpräsident Ramelow eine Regierung aus Linken, SPD und Grünen an. Weil die drei Fraktionen im Parlament zusammen aber nur auf 42 von 90 Sitzen kommen, fehlt ihnen eine eigene Mehrheit. Ramelow will sich dennoch auf Rot-Rot-Grün stützen und eine Minderheitsregierung anführen. Für Gesetzesvorhaben wären die drei Fraktionen dann auf Unterstützung aus der Opposition angewiesen. CDU, FDP und AfD lehnen eine dauerhafte Kooperation ab. Jedoch könnten sich beide Lager bei verschiedenen Projekten zusammenfinden - entsprechende Mehrheiten hatte Unionschef Mike Mohring bereits in Aussicht gestellt.