Nur 24 Stunden nach seiner Wahl als Ministerpräsident will Thomas Kemmerich (FDP) sein Amt aufgeben. Dazu gezwungen habe die FDP niemand, sagte Kemmerich in einer Erklärung am Donnerstagnachmittag in der Thüringer Staatskanzlei. Die Partei habe aber sehr wohl die Ereignisse der vergangenen 24 Stunden in den sozialen Medien, vor dem Landtag in Erfurt und in den Medien verfolgt. Bereits am Mittwoch teilte Kemmerich mit, dass ihm nach seiner Wahl ein ungeheurer Hass entgegengeschlagen sei und die Partei Drohanrufe erhalten habe.