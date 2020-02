Live-Ticker CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer drängt nicht auf Neuwahl in Thüringen

07:05 Uhr | Politologe: Wahl Kemmerichs hat Einfluss auf Schleswig-Holstein

Die Geschehnisse im Landtag von Thüringen werden nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Wilhelm Knelangen Folgen für Schleswig-Holsteins Landesregierung haben. "Für die Jamaika-Koalition sind die Erfurter Wahl und ihre Folgen nicht gut, denn die Wahl führt zu einer Schärfung der alten politischen Lager - Linke, SPD und Grüne hier, CDU und FDP dort", sagte Knelangen. Damit schwächt die Wahl vom Mittwoch das Bündnis an seiner "schwächsten Stelle - dem Versprechen nämlich, über alte Grenzen hinweg gemeinsame Politik machen zu können".

07:01 Uhr | Sachsen-Anhalts CDU-Chef für Neuwahlen in Thüringen

Sachsen-Anhalts CDU-Chef Holger Stahlknecht hat sich klar für Neuwahlen in Thüringen ausgesprochen. Stahlknecht sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es könne nicht sein, dass die AfD als eine in Teilen extremistische Partei Steigbügelhalter für eine Machtposition sei: "Das ist ein Tabu-Bruch gewesen. Was sich daraus entwickelt hat - ein Schaden für Thüringen, ein Schaden für die Bundesrepublik Deutschland und auch ein Schaden für die CDU - , ist im Vorfeld absehbar gewesen. Bei der Bevölkerung ist ein bisschen der Eindruck entstanden, dass es sich beim Landtag nicht um ein hohes Verantwortungsorgan gehandelt hat, sondern um eine Lotterie-Bude, um an die Macht zu kommen." Stahlknecht sagte, Haltung und Anstand seien jetzt die Gebote der Stunde. Es gehe darum, durch Neuwahlen das Vertrauen der Menschen in Demokratie wieder zu stärken.

06:45 Uhr | SPD will " Bollwerk gegen Rechts" bleiben

Die SPD will in der Thüringer Regierungskrise unbedingt Haltung zeigen - selbst wenn das bei einer Neuwahl Stimmen kostet. Sie bleibe ein Bollwerk gegen Rechts und Grundsätze seien nicht verhandelbar, machen die Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans in einem Doppelinterview mit der Deutschen Presse-Agentur klar. "Das Thema ist viel zu ernst, um darüber nachzudenken, wer profitieren könnte. Hier geht es um die demokratische Kultur der Bundesrepublik", sagte Walter-Borjans.

06:31 Uhr | Historiker: Proteste gegen Kemmerich-Wahl "unheimlich ermutigend"

Der Historiker Volkhard Knigge hat die zahlreichen Proteste gegen die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten als "unheimlich ermutigend" bezeichnet. "Es ist positiv, dass viele sagen: Hier ist eine rote Linie überschritten", sagte der Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora. Die Proteste von Menschen bundesweit hätten gezeigt, "es gibt ein Bewusstsein für die deutsche Geschichte, Gott sei dank auch in der Breite der Gesellschaft."

06:18 Uhr | CDU-Chefin räumt Landes-CDU Schonfrist ein

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gibt der Thüringer CDU nach dem Eklat bei der Ministerpräsidentenwahl noch etwas Zeit, um auf parlamentarischem Weg und damit ohne Neuwahl aus der Krise zu finden. Sollten die parlamentarischen Möglichkeiten nicht funktionieren, sei eine Neuwahl unausweichlich, machte sie in der Nacht zum Freitag nach mehrstündigen Krisengesprächen in Erfurt deutlich.

06:08 Uhr | Tag 2 nach der Wahl des Ministerpräsidenten

Guten Morgen! Die Spannung in Thüringen hält an, die CDU tagte bis spät in die Nacht. Wir halten Sie auch heute im Live-Ticker auf dem Laufenden.

01:40 Uhr | Thüringer CDU-Fraktion tagt weiter - Ende offen

Annegret Kramp-Karrenbauer hat den Landtag verlassen. Währenddessen ist die CDU-Sitzung noch nicht beendet. Ein Ende ist momentan nicht absehbar.

01:18 Uhr | Kramp-Karrenbauer: Thüringer CDU wird Landtag nicht blockieren

Nicht mal zwei Minuten sprach CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer vor versammelter Presse. Nach der sechsstündigen Sitzung der CDU im Thüringer Landtag hielt sie sich bedeckt.

Kramp-Karrenbauer sagte, Ziel seien stabile Verhältnisse für Thüringen, damit Zukunft gestaltet werden könne. Weiter sagte die CDU-Chefin im Wortlaut: "Es gibt jetzt Initiativen, die auch darauf abzielen, dass innerhalb des jetzt bestehenden Parlamentes klare Verhältnisse geschaffen werden können."

Die CDU werde diese Initiativen nicht blockieren, sofern "sie ihre Grundlagen, ihre Rahmenbedingungen, ihre Prinzipien auch entsprechend beibehalten kann". Sollten diese Initiativen scheitern, folgten daraus "unausweichlich Neuwahlen für Thüringen".

