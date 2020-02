Im Erfurter Landtag hat am Mittwoch die Wahl des Ministerpräsidenten begonnen. Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) hatte die Sondersitzung pünktlich um 11 Uhr eröffnet. Die 90 Abgeordneten haben in alphabetischer Reihenfolge ihre Stimmen abgegeben. Die Wahl war geheim. Neben Bodo Ramelow und Christoph Kindervater ist im dritten Wahlgang jetzt auch Thomas Kemmerich angetreten. Der FDP-Chef hatte bereits im Vorfeld seine Bewerbung im letzten Durchgang in Aussicht gestellt. Im dritten Wahlgang wird derjenige Ministerpräsident, der die meisten Stimmen enthält. Weil die Stimmzettel neu gedruckt werden müssen, wurde die Landtagssitzung für 20 Minuten unterbrochen.