Landtag Überraschung bei Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen?

Hauptinhalt

Eine eigene Mehrheit hat Bodo Ramelow nicht, trotzdem möchte er sich wieder zum Ministerpräsidenten in Thüringen wählen lassen. Auch wenn er als aussichtsreicher Kandidat gilt, sind in der Sitzung des Landtags an diesem Mittwoch jede Menge Überraschungen möglich: Erhält ein anderer Bewerber mehr Stimmen, tauchen spontan neue Kandidaten auf oder lähmt juristischer Streit die Regierungsbildung? MDR THÜRINGEN überträgt die Ministerpräsidentenwahl live.