Dritter Wahlgang Kemmerich stellt sich der Wahl zum Ministerpräsident

Hauptinhalt

Eine eigene Mehrheit hat Bodo Ramelow nicht, trotzdem möchte er sich wieder zum Ministerpräsidenten in Thüringen wählen lassen. Auch wenn er als aussichtsreicher Kandidat gilt, sind in der Sitzung des Landtags an diesem Mittwoch jede Menge Überraschungen möglich. Nach zwei Wahlgängen hat Ramelow nicht die absolute Mehrheit erreicht. Im dritten Wahlgang tritt nun Thomas Kemmerich von der FDP mit an. MDR THÜRINGEN überträgt die Ministerpräsidentenwahl live.