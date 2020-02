Guten Morgen am Tag nach der Wahl des neuen Ministerpräsidenten in Thüringen! Zur Erinnerung: Mit nur einer Stimme mehr als der bisherige Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) ist Mittwochmittag Thomas Kemmerich von der FDP zum neuen Ministerpräsidenten gewählt wurden. Insgesamt hatten 45 Abgeordnete und somit auch die AfD für ihn gestimmt. Mittwochabend bot der FDP-Politiker den Grünen und der SPD im Landtag erneut seine Zusammenarbeit an. Der FDP-Politiker lehnte im MDR THÜRINGEN Journal jede Zusammenarbeit mit der AfD ab, ebenso mit der Linken. Mit der CDU wolle er über die Bildung eines Kabinetts sprechen und über Gesetzesvorhaben.

Thomas Kemmerich (FDP) bot erneut der SPD und den Grünen Gespräche an.

Das Parlament sei sehr souverän. Die FDP werde im Parlament Mehrheiten wichtige Vorhaben in Thüringen suchen und diese als Regierung umsetzen. "Ich denke, der Tag muss mal vorbeigehen, alle müssen sich etwas beruhigen und sich an das erinnern, was der Thüringer Wähler und Wählerin uns als Auftrag mitgegeben hat am 27. Oktober, nämlich Thüringen zu verbessern, gute Politik für Thüringen zu machen unter Demokraten im Parlament" sagte Kemmerich im MDR THÜRINGEN JOURNAL.