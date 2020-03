Thüringer Landtag Ministerpräsidentenwahl: Welche Möglichkeiten gibt es?

Am 4. März ist es so weit: Im Landtag stimmen die Abgeordneten über den künftigen Thüringer Ministerpräsidenten ab. Bodo Ramelow tritt für Rot-Rot-Grün an, Björn Höcke für die AfD. Diese Konstellationen sind möglich.

von Guido Fischer