Die Lage ist ohnehin schon kompliziert: Bei der Wahl zum neuen Ministerpräsidenten in Thüringen sind einige Überraschungen möglich. Angefangen von unerwarteter Unterstützung aus der Opposition für Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke), über neue Kandidaten, die kurzfristig nominiert werden, bis hin zu einer juristischen Anfechtung des Ergebnisses wegen einer nicht eindeutigen Passage in der Thüringer Verfassung. Bei all diesen Fragen geht es um Mehrheiten. Doch was, wenn es im Erfurter Landtag zu einer Patt-Situation kommt?