00:15 Uhr | Ticker-Schluss

Hiermit schließen wir den Ticker zur Regierungskrise in Thüringen für Dienstag. Ab Mittwochmorgen berichten wir wieder ausführlich für Sie über die aktuellen Geschehnisse. So sind bei allen im Landtag vertretenen Fraktionen Sitzungen anberaumt - unter anderem steht die Vertrauensfrage der CDU-Fraktion an ihren Vorsitzenden Mike Mohring an. Außerdem wollen Union und Rot-Rot-Grün ihre Beratungen über eine mögliche Lieberknecht-Regierung fortsetzen.

23:55 Uhr | Verhandlungen zu Übergangsregierung in Thüringen vertagt

Trotz stundenlanger Verhandlungen haben sich Linke, SPD und Grüne sowie CDU in Thüringen am Dienstag nicht auf eine Übergangsregierung unter der CDU-Politikerin Christine Lieberknecht geeinigt. Die Spitzen der vier Parteien vertagten am späten Abend ihre Gespräche zur Beilegung der Regierungskrise. Die Gespräche sollten an diesem Mittwoch fortgesetzt und möglichst bis Freitag abgeschlossen werden, sagte die Parteivorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Wellsow.

Knackpunkt bei den Verhandlungen der vier Parteien sei der Zeitpunkt für Neuwahlen - die Linke sei für einen schnellen Termin, die CDU für einen späteren. "Es wurden weder inhaltliche noch zeitliche Festlegungen mit Blick auf mögliche Neuwahlen getroffen", twitterte die CDU-Fraktion im Anschluss. Neben dem Überraschungsvorschlag von Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow, die 61 Jahre alte Lieberknecht an die Spitze einer "technischen Regierung" zu wählen, erwäge Rot-Rot-Grün weiterhin auch die Möglichkeit einer Minderheitsregierung mit Ramelow an der Spitze, die ebenfalls für Neuwahlen sorgen würde, sagte Hennig-Wellsow. Linken-Chefin Susanne Hennig-Wellsow brachte am späten Dienstagabend wieder eine Minderheitsregierung unter Bodo Ramelow ins Gespräch. (Archivfoto) Bildrechte: MDR/Michael Frömmert

23:45 Uhr | Sitzung von Rot-Rot-Grün und CDU beendet

Bei ihrem Treffen zu einer möglichen Regierungsbildung und Wahl von Christine Lieberknecht zur Ministerpräsidentin in Thüringen haben Linke, SPD, Grüne und CDU am Dienstagabend keine Einigung erzielen können.

21:55 Uhr | Vertrauensfrage in der CDU-Fraktion

Die Thüringer CDU-Landtagsfraktion berät am Mittwoch über die politische Zukunft ihres Fraktionschefs Mike Mohring. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN halten die Mohring-Kritiker auch nach den Ereignissen der vergangenen Tage an ihrem Vorhaben fest, Mohring am Mittwoch die Vertrauensfrage zu stellen. In einer geheimen Abstimmung wollen sie feststellen, ob er noch über ausreichend Rückhalt in der Fraktion verfügt. Wenn nicht, solle er sein Amt sofort niederlegen. Eigentlich will Mohring sich erst im Mai aus der Fraktionsspitze zurückziehen. Kritiker wie die Ostthüringer Abgeordneten Volker Emde und Christian Herrgott oder die Südthüringerin Beate Meißner werfen ihm vor, maßgeblich für die Niederlage bei der Landtagswahl sowie das schlechte Erscheinungsbild der CDU verantwortlich zu sein.

21:45 Uhr | CDU-Vorstand beriet zu Verhandlungen mit Rot-Rot-Grün

Bei der Sitzung des Landesvorstandes der CDU, die am Dienstagabend vor dem Treffen mit Linke, SPD und Grünen stattfand, hat es keine personellen Entscheidungen gegeben. Landesgeschäftsführerin Evelyn Groß sagte MDR THÜRINGEN, der Termin für die Neuwahl des Landesvorstands solle erst in der kommenden Woche festgelegt werden. Der Landesvorstand habe sich am Abend zunächst mit den Verhandlungen von CDU und Rot-Rot-Grün beschäftigt.

20:30 Uhr | Kontroverse über Zeitpunkt von Neuwahlen in Thüringen

Zwischen Linke, SPD und Grünen sowie der CDU gibt es Meinungsverschiedenheiten über den Zeitpunkt einer Neuwahl in Thüringen. Vor einem erneuten Treffen der vier Parteien zur Beilegung der Regierungskrise machte die CDU-Fraktion am Dienstagabend deutlich, dass eine Neuwahl erst der letzte Schritt nach der Bildung einer Übergangsregierung mit der ehemaligen CDU-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht an der Spitze sein sollte. Ex-Regierungschef Bodo Ramelow hatte dagegen vorgeschlagen, noch vor einer Wahl Lieberknechts sollte der Weg für Neuwahlen freigemacht werden. In den Verhandlungen mit der CDU sei noch "viel Musik", sagte ein Vertreter der SPD. Ob die Gespräche an der Frage des Zeitpunkts für Neuwahlen scheitern oder ob ein Kompromiss möglich ist, blieb zunächst offen.

19:45 Uhr | Treffen von Rot-Rot-Grün und CDU am Abend

Eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse bisher:

Bodo Ramelow (Linke) hat am Montag einen Vorschlag zur Lösung der Regierungsrkrise in Thüringen unterbreitet. Demnach soll die frühere Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU) übergangsweise Regierungschefin werden und mit einer Minimalregierung baldige Neuwahlen vorbereiten. Der Landtag soll zuvor eine Auflösung beschließen.

Am Dienstag reagierte die CDU mit einem Gegenvorschlag. Auch hierbei soll Lieberknecht Ministerpräsidentin werden - jedoch mit einer "vollständig besetzten" Regierung, die auch den Haushalt für 2021 auf den Weg bringt. Da der Landesetat in der Regel erst im Dezember verabschiedet wird, liefe die Forderung der CDU auf Neuwahlen frühestens zum Jahresende oder erst 2021 hinaus.