Auch SPD, Linke und Grüne wollen sich am Dienstag treffen, um über den Vorstoß von Bodo Ramelow (Linke), Christine Lieberknecht in den Landtag zurückzuholen, zu diskutieren.

Seit der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen Anfang Februar verzeichnet die Linke in Mitteldeutschland ein Mitgliederplus. Wie Recherchen von MDR AKTUELL ergaben, sollen es nach Parteiangaben allein in Thüringen 120 neue Mitglieder innerhalb weniger Tage gewesen sein. So viele seien es im gesamten Jahr 2018 gewesen. In allen drei mitteldeutschen Bundesländern kommt Die Linke innerhalb von einer Woche auf 189 neue Mitglieder. Dem gegenüber standen vier Austritte.