16:15 Uhr | CDU lehnt Ramelow-Vorschlag ab

Die CDU in Thüringen hat den Vorschlag von Bodo Ramelow einer "technischen Regierung", die schnell Neuwahlen vorbereitet, abgelehnt. Stattdessen sprach sich die Fraktion für eine längerfristige Übergangsregierung mit Christine Lieberknecht an der Spitze aus. Für Stabilität brauche es eine Übergangsregierung, die "vollständig besetzt und parteiübergreifend von berufenen Experten bestellt wird", sagte Thüringens CDU-Landespartei- und Fraktionschef Mike Mohring am Dienstag in Erfurt.

Der Vorschlag von Ramelow greife zu kurz. Mohring machte klar, dass eine Expertenregierung auch einen Haushalt für 2021 aufstellen solle. "Danach kann dann alles Weitere, auch Neuwahlen, folgen", sagte Mohring. Dies sei einhellige Position der CDU.

16:00 Uhr | Anzeigen nach Ministerpräsidentenwahl

Bei der Thüringer Generalstaatsanwaltschaft in Jena sind bislang vier Anzeigen im Zusammenhang mit der Ministerpräsidentenwahl am 5. Februar eingegangen. Das bestätigte eine Sprecherin MDR THÜRINGEN. Die Anzeigen richten sich demnach gegen Landes- und Bundespolitiker, unter ihnen auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Ihnen wird Nötigung von Verfassungsorganen vorgeworfen. Wie die Sprecherin sagte, werden zwar grundsätzlich alle Strafanzeigen, die wegen der Geschehnisse rund um die Wahl erstattet werden, bei der Generalstaatsanwaltschaft in Jena erfasst, aber nicht zwingend dort bearbeitet. Lautet der Vorwurf zum Beispiel auf Nötigung von Verfassungsorganen, gehen die Akten an den Generalbundesanwalt. Man rechne damit, dass es weitere Anzeigen in dieser Sache geben wird, so die Sprecherin.

14:55 Uhr | Höcke: Vorschlag zu Übergangsregierung ist "Treppenwitz"

Thüringens AfD-Fraktionschef Björn Höcke hat im Streit um eine Regierungsbildung "staatspolitische Verantwortung von allen Akteuren" eingefordert. Den Vorschlag Bodo Ramelows, seine CDU-Amtsvorgängerin Christine Lieberknecht an die Spitze einer Übergangsregierung zu stellen, nannte Höcke einen "Treppenwitz der Thüringer Nachwende-Geschichte". Ramelow scheine zu versuchen, Aufmerksamkeit als "politischer Spaßmacher" zu erzeugen, so der AfD-Rechtsaußen. Das sei in dieser angespannten politischen Lage nicht angemessen.

