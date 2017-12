In der Silvesternacht fahren die Busse und Straßenbahnen in Thüringen nach Sonderfahrplänen. Teilweise wurden Taktzeiten verkürzt, in der Landeshauptstadt Erfurt fahren die Busse auch noch abgelegenere Ortsteile an. Um Mitternacht legt der öffentliche Nahverkehr allerdings eine Pause ein.

Wenn geböllert wird - wird nicht gefahren. In Erfurt steht alles von 23:30 bis 0:30 Uhr still, in Gera und Weimar von kurz vor Mitternacht bis circa Dreiviertel eins. Dabei muten die Angebote in Weimar fast "großstädtisch" an. Hier fahren gleich zwei Buslinien bis weit nach drei Uhr morgens.

Mit dem Bus in die Vororte

In Erfurt fahren Busse auf insgesamt sechs Linien bis gegen 2:30 Uhr, um Silvestergäste beispielsweise in die Ortschaften wie Salomonsborn, Alach oder Tiefthal zu bringen. Wichtiger Tipp der Thüringer Verkehrsunternehmen: Fahrpläne vorab online studieren und Tickets entweder auch online oder beim Fahrer kaufen. Die Fahrscheinautomaten an den Haltestellen werden in der Silvesternacht außer Betrieb genommen.

Weiße Flecken im Busnetz

In Städten wie Suhl, Eisenach, Gotha, Nordhausen oder Mühlhausen gibt es keine Sonderfahrpläne. Es gelten die Angebote wie an normalen Samstagen oder Sonntagen, teilen die Nahverkehrsgesellschaften mit. Bei genauerem Hinsehen ist klar, was das heißt: Es gibt kein Angebot für die Nacht der Nächte. . Da bleibt den Partygästen also "nur" Durchfeiern, Laufen, nüchtern bleiben oder Taxifahren.

Taxis mit vollen Büchern

Die 472 Thüringer Taxibetriebe haben die Bücher zwar voll mit Vorbestellungen. Zwischen 20 Uhr und Mitternacht sei für die Fahrer aber eher Saure-Gurken-Zeit, sagte Michael Beer vom Landesverband der Taxi- und Mietwagenunternehmer MDR THÜRINGEN. Das sei sicher noch das eine oder andere Taxi zu bekommen. Erfahrungsgemäß entspanne sich die Lage auch wieder nach drei Uhr morgens.