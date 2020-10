Die Stadt Weimar hat eine neue Allgemeinverfügung zum Corona-Infektionsschutz erlassen. Ab Samstag gilt auch in Unternehmen die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wenn der Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht eingehalten werden kann, teilt die Stadt am Donnerstag mit. Ebenfalls in medizinischen Bereichen wie etwa Arztpraxen oder Krankenhäusern, in Lebensmittelläden, Verkaufsständen und im Innen- und Außenbereich von Gaststätten muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

In Weimar sind neue Corona-Regeln erlassen worden. (Symbolbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK