Weimar verschärft die Corona-Regeln. So wird zum Beispiel auf den Wochenmärkten für Kunden das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht, wie die Stadt mitteilte. Außerdem werden nicht öffentliche Veranstaltungen und Feiern strenger reglementiert, nur noch maximal zehn Menschen aus höchstens zwei Haushalten dürfen sich treffen. Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) begründete die neue Allgemeinverfügung mit der weiter steigenden Zahl an Infektionen. Ihm sei bewusst, dass man stark in die Privatsphäre eingreife, er bitte aber um Verständnis, so Kleine. Die neue Verfügung tritt am 7. November in Kraft und gilt vorerst bis 30. November.

Weimarer Maskenpflicht in Unternehmen

Bereits in der zuvor geltenden Allgemeinverfügung hatte die Stadt auch in Unternehmen die Pflicht eingeführt, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wenn der Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht eingehalten werden kann. Ebenfalls in medizinischen Bereichen wie etwa Arztpraxen oder Krankenhäusern, in Lebensmittelläden, Verkaufsständen und im Innen- und Außenbereich von Gaststätten muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. In Weimar sind neue Corona-Regeln erlassen worden. (Symbolbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Von den Regeln ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren und Menschen, für die das Tragen einer Maske aufgrund einer Behinderung oder Krankheit unzumutbar ist.

Corona-Regeln in Weimar vorerst bis Ende November

Auch Verkäufer, die an Kassen arbeiten, die durch eine Plexiglasscheibe geschützt ist, müssen keine Maske tragen. Arbeiter an Theken wie etwa in Bäckereien oder Fleischereien hingegen müssen eine Schutzmaske tragen, heißt es weiter.