Christian Schulze* arbeitet seit acht Jahren in der ambulanten Altenpflege in Erfurt. Täglich fährt er von Haustür zu Haustür. Er hilft mit der Insulinspritze oder beim Waschen, er zieht Thrombosestrümpfe an, verabreicht Medikamente, erledigt auch mal Einkäufe oder ist einfach nur da, um zu reden. Zwischen zehn und fünfzehn pflegebedürftige Menschen im hohen Alter versorgt er an einem Tag. Für die meisten Wohnungen hat er einen Schlüssel, denn viele seiner Klienten sind bettlägerig. Für einige ist er sogar die letzte verbleibende Bezugsperson. Christian Schulze liebt seinen Beruf, aber seit einigen Wochen wird er von einer Sorge begleitet: Corona.