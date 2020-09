Umwelt Abwasser-Streit in Guthmannshausen

Der obere Teil der Bergstraße ist schon fertig. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Dazu kommt, dass aus dem Rohr, das neben ihrem Grundstück an der Lossa liegt, regelmäßig ein übler Gestank aufsteigt und das Wasser dann auch trüb wird. Kathrin Kuppardt hat den Verdacht, dass dort Fäkalien in das Flüsschen geleitet werden. Außerdem soll sie ihr Haus jetzt auch an den neuen Abwasserkanal anschließen und das wird teuer. "Genau weiß ich noch nicht, was das kosten soll, aber das bewegt sich so zwischen 6.000 und 10.000 Euro" sagt Kathrin Kuppardt.