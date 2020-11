Nach Gedenkfeier: Pfarrer in Apolda angegriffen

Nach der zentralen Gedenkfeier zum Volkstrauertag am Sonntag in Apolda ist der Superintendent des Kirchenkreises Apolda-Buttstädt angegriffen worden. Er sei von einer Gruppe von rund 20 Jugendlichen am deutschen Gräberfeld überfallen und bedroht worden, sagte Gregor Heidbrink MDR THÜRINGEN.

Gregor Heidbrink, Superintendent in Apolda. Bildrechte: MDR/ Jeanette Heidbrink

Er selbst habe an der offiziellen Feier wegen der Corona-Vorschriften nicht teilnehmen können und sei später allein auf den Friedhof gegangen. Dort habe er die Männer, die scheinbar der Naziszene angehört hätten, beobachtet, wie sie einen Kranz niederlegten. Er könne nicht wegsehen, wenn offensichtlich Rechtsradikale das Gedenken an die Kriegstoten und Opfer von Gewaltherrschaft für ihre politischen Motive missbrauchen und verunglimpfen, so Heidbrink.



Als er das Geschehen mit dem Handy filmte, sei er massiv bedroht und angegriffen worden. Die Täter hätten ihm sein Handy weggenommen, die Videoaufnahmen gelöscht und es ihm dann zurückgegeben. Inzwischen versucht die Polizei die Videoaufnahmen wieder herzustellen. Verletzt sei er nicht, aber er stehe noch unter Schock, sagte Heidbrink am Montag. Der Superintendent hat Anzeige bei der Polizei erstattet. Ein Sprecher der Polizei in Apolda bestätigte MDR THÜRINGEN, dass Ermittlungen aufgenommen wurden.