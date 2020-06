Die Polizei hat den seit Donnerstag gesuchten 39-jährigen Mann gefasst, der in Apolda einen Polizisten angegriffen hatte. Der Mann war Beamten am Samstagnachmittag in Jena-Closewitz aufgefallen. Der stark dehydrierte Täter war offenbar zu seiner Wohnung unterwegs. Der Beschuldigte soll am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden.