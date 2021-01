Bei einem Brand in einem Discounter in Apolda im Weimarer Land ist in der Nacht zu Montag Millionenschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war der Brand in dem Aldi-Markt am späten Sonntagabend ausgebrochen. Das Feuer zündete im Markt gelagertes Feuerwerk, das eigentlich am Montag abgeholt werden sollte. Die Raketen waren in ganz Apolda zu sehen und zogen viele Schaulustige an. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.