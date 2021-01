Aber natürlich ließ sich beides vereinen. Nach der Reprivatisierung des Traditionsbetriebes "Strickchic" stieg Gerald Rosner ins Textil-Geschäft ein. Schließlich müssen auch Strickmaschinen maschinell gesteuert werden. Das Tüfteln hat Rosner bis heute beibehalten. "Man muss sich eine Nische am Markt suchen, um bestehen zu können." Der technische Verstand hat dabei mehr als geholfen.

2007 kommt das Unternehmen mit einer beheizbaren textilen Unterwäsche auf den Markt. Ein Novum, für das die neu gegründete Firma "Warm-X" ein Patent anmeldet. Neffe Christoph Müller übernimmt die Geschicke des neuen Geschäftszweiges und tingelt durch die Lande. Auf etlichen Messen und Fernsehshows erklärt er die Funktionalität der neuen Unterwäsche, die sich bis heute kaum verändert hat. Im Strick der Oberteile und Hosen sind mit Silber beschichtete Polyamid-Fäden eingewebt. Die Designpreis-gekrönte Mode erinnert an Uniformen aus "Raumschiff Enterprise". Die High-Tech-Fäden leiten Strom und damit auch Wärme. "Die Unterwäsche ist völlig drahtfrei und dadurch weich und natürlich auch waschbar", so Müller.

Gesteuert wird die Wärmezufuhr über ein kleines Element, gerade einmal zwei Streichholzschachteln groß. Es hat einen An- und Ausschalter und kann in drei Stufen eingestellt werden. Wärme spendet der Akku für bis zu sechseinhalb Stunden. Wer das Unterhemd trägt, dem wird an den Nieren mollig warm. "Es ist ein Gefühl wie warmes Wasser, eine Moorpackung. Angenehm und nicht zu heiß", beschreiben die Kunden. "Warme Nieren sind das A und O", meint Müller. Auch für die Beine und Füße gibt es entsprechende Kleidung.