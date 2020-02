In den Häusern werden Gasleitungen abgedreht, es werden Türen geöffnet und die Brandbekämpfung läuft. Inzwischen ist auch Peter Bliefert vor Ort. Er muss zusehen, wie sein Haus samt Farbengeschäft in Flammen aufgeht. „Machtlos stand ich da – ich habe gar nicht realisiert, was da passiert ist.“ Eingreifen kann Bliefert sowieso nicht. Seine Mieterin hat sich in Sicherheit gebracht. Sie und zehn weitere Menschen werden obdachlos.