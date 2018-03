Modenschau in Apolda Studenten präsentierten ihre Entwürfe

19 Designstudenten aus Deutschland, Frankreich und Finnland haben am Sonnabend in Apolda ihre Entwürfe präsentiert, die sie beim 17. Strick- und Textilworkshop in Apolda und Bad Sulza gestaltet haben. Der Workshop ist Teil des European Design Awards und stand in diesem Jahr unter dem Motto "Tomorrow ist so far away".