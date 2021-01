Vier Jahre ist es inzwischen her, dass Apolda im Weimarer Land die Landesgartenschau ausgerichtet hat. Millionen wurden damals in die Stadt und ihre Parks investiert. Die Planer sprudelten nur so vor Ideen. Nicht alle davon wurden umgesetzt. Da kam die Bundesgartenschau 2021 genau richtig.

Viele Ideen wurden zur Landesgartenschau in Apolda umgesetzt - aber nicht alle. Bildrechte: MDR/Daniela Dufft