Der Erlebnispfad in Bad Berka ist aus Sicherheitsgründen geschlossen worden. (Symbolfoto) Bildrechte: colourbox.com

Die Trockenheit habe den Bäumen zugesetzt, einige von ihnen hätten bereits tote Äste. Bei einem Termin vor Ort habe man sich gemeinsam mit dem Forstamt darauf verständigt, den Naturerlebnispfad zu schließen. Eine Sicherung würde 30.000 bis 50.000 Euro kosten. Das stehe in keinem Verhältnis, so Jahn. Es werde sofort damit begonnen, die Schilder abzubauen. Fachleute sollen prüfen, ob der Erlebnispfad unter dem Motto "Sagen, Ritter, Mythen" an anderer Stelle in Bad Berka wieder aufgebaut werden kann.