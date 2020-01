Bei einem Unfall in Bad Berka ist eine Frau überfahren worden. (Symbolfoto)

Bei einem Unfall in Bad Berka ist eine Frau überfahren worden. (Symbolfoto) Bildrechte: imago/Ralph Peters

Unfall in Bad Berka Frau überfahren und zurückgelassen - Polizei fasst Fahrer

Ein Mann hat am Silvesterabend in Thüringen eine Frau überfahren. Während die 84-Jährige bei dem Unfall in Bad Berka schwere Verletzungen erlitt, flüchtete der Fahrer. Nach ihm wurde gefahndet - mit Erfolg.