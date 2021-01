Das Gradierwerk "Louise" ist Bad Sulzas ganzer Stolz. Seit mehr als 200 Jahren rieselt die stadteigene Sole nun schon die Schwarzdornwände hinunter und heilt die Atemwege vieler Kurgäste. Zuletzt 1992 erneuert, war es wieder an der Zeit, den Schwarzdorn zu tauschen. Das war der Plan im Jahr 2018. Der Schwarzdorn sollte erneuert und die Zerstäuberhalle auf Vordermann gebracht werden. Rund 800.000 Euro waren für die Arbeiten eingestellt. Ein Jahr sollte das dauern. Doch daraus wurde nichts. "Das ist wie bei einem alten Haus. Schaut man hinter die Tapete, entdeckt man die Schäden", sagt Bad Sulzas Bürgermeister Dirk Schütze (SPD). Und so kam es dann auch.

In Bad Sulza ist man optimistisch im Frühjahr das Gradierwerk wieder öffnen zu können.

In Bad Sulza ist man optimistisch im Frühjahr das Gradierwerk wieder öffnen zu können.

In Bad Sulza ist man optimistisch im Frühjahr das Gradierwerk wieder öffnen zu können. Bildrechte: MDR/Conny Mauroner

Hier und da traten morsche Holzbalken zum Vorschein. Sie mussten ausgetauscht werden. Und auch das Auffangbecken für die Sole hielt nicht mehr stand. Aufwendig wurde ein neuer Trog installiert. Die gesamte Pumpentechnik wurde ausgetauscht und das Gradierwerk bekam eine nagelneue Lichtinstallation. Ein paar neue Bänke wurden aufgestellt und der Wandelgang war damit fertig. Nun sollte die Zerstäuberhalle auf Vordermann gebracht werden. Geplant war ein kleiner, unaufgeregter Bauabschnitt. Doch daraus wurde nichts. Beim Öffnen der Decke traten verkohlte Balken zu Tage. Man erinnerte sich an ein Feuer, das in den 1980er-Jahren dort wütete. Es hatte offenbar größere Schäden angerichtet als ursprünglich gedacht. Die Zerstäuberhalle geriet ins Wanken.

Das Dach musste abgedeckt und die Holzkonstruktion neu aufgebaut werden. Diese Arbeiten waren weder kostenmäßig noch im Zeitbudget eingeplant. Doch Bürgermeister Dirk Schütze nahm die neuen Hiobsbotschaften gelassen. "So ist das nun mal, wenn man ein Denkmal auseinandernimmt." Den Planern oder Architekten macht er keine Vorwürfe. "Was würde das auch bringen?", so Schütze, "Es ist besser, man ist jetzt lösungsorientiert."