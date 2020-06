Die Deutsche Bahn baut vom heutigen Montag an zwei Bahnübergänge in Bad Berka um. Bis 25. September werden die Schienenquerungen in der Tiefengrubener Straße und in der Tannrodaer Straße modernisiert - Einschränkungen und Umleitungen für den Straßen- und Schienenverkehr inklusive.

Werden umgebaut: Die Bahnübergänge Tiefengrubener Straße und .... Bildrechte: MDR/Stefan Eberhardt