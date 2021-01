In Gera und in Nohra im Weimarer Land haben am Sonntagabend erneut Landwirte für höhere Erzeugerpreise demonstriert. Insgesamt blockierten etwa 100 Teilnehmer die Einfahrten von zwei Lägern der Discounter Aldi und Lidl. Wie ein Sprecher der Initiative "Land schafft Verbindung" MDR THÜRINGEN sagte, seien viele landwirtschaftliche Betriebe in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Stetig steigende Kosten bei sinkenden Einnahmen würden viele Betriebe in ihrer Existenz gefährden. Durch die Corona-Pandemie habe sich die Situation nochmals verschärft.

Protestierende Bauern in Gera Bildrechte: MDR THÜRINGEN