Der kühle Mai hatte Lutz Streiber schon etwas Sorgen gemacht. Er ist der Chef der Agrargenossenschaft Mellingen und hatte die Blühstreifen-Aktion damals initiiert. Und auch alle Anfragen und Patenschaften alleine bearbeitet und verwaltet. Doch als die Eisheiligen vorbei waren, konnte er aufatmen: Der Blühstreifen hatte keinen Schaden genommen und seitdem sprießt es an den Rändern der Felder in Mellingen.

Glücklich, dass es geschafft ist: Lutz Streiber (2.v.l.) mit seinen Helferinnen. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Allen Paten - und das sind immerhin fast 170 - war zugesichert worden, dass "ihr" Stück Insektenweide mit einem Schild gekennzeichnet wird. Klingt nach viel Arbeit - war es auch. Gemeinsam mit Tochter Stephanie und Franziska Voigt, der Tochter der Buchhalterin, wurden Schilder gestaltet und am Feld platziert.



Und auch wenn es ziemlich anstrengend war, Streiber ist froh, dass die Schilder stehen. Die Blühpaten hatten schon nachgefragt, wann es soweit ist. Und außerdem ist am Wochenende das Hoffest in Mellingen. Streiber rechnet mit einigen Besuchern und Blühpaten, die ihre Schilder und den Fortschritt auf "ihrem" Stück Blühstreifen anschauen wollen.