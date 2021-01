In Hohlstedt zwischen Weimar und Jena ist eine Autowerkstatt ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei hatten Anwohner in dem Ortsteil von Großschwabhausen kurz vor Mitternacht einen lauten Knall gehört und den Notruf gewählt.

Als die Feuerwehr ankam, stand die Halle der Werkstatt bereits in Flammen. Immer wieder waren Explosionen aus der Werkstatt zu hören. Vermutlich detonierten Gasflaschen, die nach Angaben des Inhabers in der Halle lagerten. Wegen der Explosionsgefahr mussten die Bewohner alle Wohngebäude in einem Umkreis von 50 Metern um die Werkstatt verlassen.