Bürgerentscheid Abstimmung in Neumark zum Schweinezuchtbetrieb

In Neumark wrd am Sonntag darüber abgestimmt, ob die Stadt einen neuen Bebauungsplan für van Asten auf den Weg bringt. Grund ist, dass sich die Firma erweitern will. Während die Bürgerinitiative befürchtet, der Betrieb könnte ins Gigantische wachsen, befürwortet die Gemeinde einen Bebauungsplan. Er sei aus ihrer Sicht der einzige Schritt, um mitgestalten zu können, hieß es. Die Schweinezuchtanlage in Neumark ist mit rund 42.000 Tieren die Zweitgrößte im Freistaat.