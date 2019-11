Auf der Burg in Tannroda bei Bad Berka ist ein erster großer Bauabschnitt geschafft. Wie die Eigentümer am Freitag mitteilten, wurde der Ostflügel saniert. Seit Samstag hat dort eine Gaststätte geöffnet. Auch Seminar- und Praxisräume sowie drei Wohnungen sind entstanden. 400.000 Euro wurden in den Umbau investiert.

Teile der Burg Tannroda bei Bad Berka wurden bereits instand gesetzt. Bildrechte: Antje Bähr