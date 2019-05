Aber der Jurist gab sich kämpferisch. Nur wenige Wochen nach dieser Niederlage nahm er eine ganz andere Nominierung an: Der Kreistag suchte nach einem neuen Beigeordneten oder einer Beigeordneten. Tille sah sich berufen und warf seinen Hut in den Ring, wollte Vize im Weimarer Land werden. Die Aussichten schienen nicht schlecht, denn Mehrheitsverhältnisse im Kreistag sprachen für einen Kandidaten der CDU. Doch auch hier war die Vorbereitungszeit zu kurz, sagt Tille. Zeit, mit allen Fraktionen ins Gespräch zu kommen ,gab es nicht. "Dabei war im Vorfeld signalisiert worden, man solle die Wahl zurückstellen, bis sich einzelne Fraktionen verständigt haben. Aber die Wahl sollte wohl erzwungen werden. Aber was man erzwingt, muss nicht zwangsläufig gelingen", so Tille.

Nun - nach der Wahl - stellt Tille die Überlegung an, ob er zu wenig "getrommelt" hat, zu wenig Aufmerksamkeit in der Bevölkerung erregte. Denn was folgte war ein Déjà-vu: Nach Auszählung der Stimmen lag Tille wieder einmal hauchdünn hinten. Ganze fünf Stimmen fehlten zum Sieg. Warum? Das kann auch Maik Tille nicht erklären. "Im Vorfeld der Wahl war angezweifelt worden, ob ich lange genug in Bad Sulza wohne", das habe vielleicht für Verunsicherung in der Bevölkerung gesorgt. Zu Unrecht, wie Tille findet und der Wahlausschuss gab ihm recht. Tilles Kandidatur war rechtlich sauber, hieß es von dort. Drei Tiefschläge innerhalb weniger Monate und alle derart knapp. Am einfachsten wäre es natürlich, den Kopf in den Sand zu stecken. Doch die Politik an den Nagel hängen, das liegt ihm fern. Im Gegenteil: "Man kommt zu dem Schluss: Jetzt erst recht! Aufgeben würde man, wenn man klar unterlegen hätte. Wenn der Wähler mit 100 zu 1.000 Stimmen gezeigt hätte, Du bist nicht unser Kandidat. Dann würde ich mich nicht noch mal stellen. Aber bei so knappen Ergebnissen, sehe ich das nicht so. Das gibt mir den Mut weiterzumachen." Und Tille macht weiter. In den Kreistag hat er es geschafft und auch im Stadtrat von Bad Sulza hat der Jurist nun einen Platz, wenn auch nicht den des Bürgermeisters.