Container in Schieflage. Die Münchener P&R Investmentgruppe hat am Freitag, 16. März, für mehrere Firmen Insolvenz angemeldet. Tausende Anleger - auch in Mitteldeutschland bangen um ihre Einlagen. Als vorläufiger Insolvenzverwalter wurde Michael Jaffé eingesetzt.

P&R ist seit 1975 auf dem Anlegermarkt aktiv und hat in den vergangenen Jahren Milliarden bei Privatleuten eingesammelt - für den Kauf und die Vermietung von Schiffs-Containern. Im Gegenzug wurden den Anlegern stabile Renditen versprochen. Nach der Pleite haben sich die ersten Geschädigten auch aus Thüringen einen Anwalt gesucht. Einer der Anwälte ist Peter Mattil. Seine Kanzlei vertritt nach eigenen Angaben schon 2.000 der möglicherweise bis zu 70.000 Geschädigten, die ihr Geld in P&R investiert haben.

Container werden in einem Hafen verladen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Es haben sich aus allen Bundesländern Mandanten bei uns gemeldet", sagte Mattil MDR THÜRINGEN. Derzeit würden die Fälle in seiner Kanzlei zusammengeführt. Es zeichne sich ab, dass P+R die Container zuletzt zu billig an Schiffseigener vermietet und regelmäßig zu hohe Ausschüttungen erlaubt habe. Zudem steht der Verdacht im Raum, dass die Ausschüttungen an die Altinvestoren seit einiger Zeit aus den Einnahmen der Neuverträge finanziert wurden. Vertrieben wurden die Produkte von P&R vor allem über freie Finanzdienstleister oder von Mitarbeitern des Unternehmens selbst. "Mir ist noch kein Fall aufgefallen, bei dem Banken die Investitionen in P&R vermittelt hätten", sagte Mattil MDR Thüringen.