Corona-Lage im Weimarer Land entspannt sich

Noch in der vergangenen Woche hatte es 41,5 Infektionen bezogen auf 100.000 Einwohner gegeben. Dennoch greifen die Ämter weiter durch. Das Landratsamt kündigte strenge Kontrollen an - unter anderem zum Einhalten der Maskenpflicht.

Die Behörden wollen zukünftig härter gegen Quarantäneverweigerer vorgehen. Der Kreis ist derzeit neben dem Ilm-Kreis Schwerpunkt der Pandemie in Thüringen. Die Zahl der Verweigerer habe sich in den vergangenen Tagen gehäuft, teilte das Landratsamt am Montag mit. Es kündigte Strafanzeigen und empfindliche Bußgelder gegen Quarantäneverweigerer an.